الإحاطة الإعلامية: صلاة العيد 15 دقيقة فقط تشمل الخطبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، الآن عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

القطاع الصحي: تم التوسع في توفير اللقاحات المختلفة في كافة إمارات الدولة، حيث إن اللقاحات المعتمدة في الدولة هي: لقاح ساينوفارم، وفايزر-بيونتك، واسترازينيكا، وسبيوتنيك-في. ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على هذه اللقاحات في المراكز المعتمدة للقاح في كل إمارة.

القطاع الصحي: تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في #الإمارات تحقيق أهدافها، فقد تم تطعيم ما يزيد على نسبة 72.03% إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما. كما تم تطعيم 79.03% من فئة كبار السن بعمر 60 سنة فما فوق.

القطاع الصحي: يسرنا الإعلان عن بدء إنتاج لقاح "حياة فاكس" في #الإمارات، الأمر الذي يؤذن ببدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة.

القطاع الصحي: أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص غير المطعمين هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة جرّاء هذا المرض. ووفق هذه الدراسة، فإنه يتعين على الجميع المبادرة بأخذ اللقاح تجنباً للإصابة بفيروس #كوفيد19 ومضاعفاته.

الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك وبروتوكول الصلاة، إذ تقرر تحديد مدة الصلاة 15 دقيقة فقط شاملة الخطبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

القطاع الصحي: نود التنبيه بأنه لا توجد دراسات حول سلامة التنويع بين أكثر من لقاح في الوقت الحالي إذ يتطلب الأمر المزيد من الدراسات المستقبلية.

القطاع الصحي: ونحن نتابع عن كثب الدراسات العالمية في هذا المجال وسنوافيكم بأية مستجدات حول الموضوع، في حال توافرها.

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