«الصحة» تسحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

قرّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية، وحذّرت من أخرى قد تعرض حياة المرضى للخطر.

وأوضحت أنها سحبت الوسيلة الطبية «Precise PRO RX US Carotid System BY Cordis»، لعلاج تضييق الشرايين السباتية، بسبب انفصال طرف الجهاز أثناء الاستخدام، وقد يتسبب في إصابات خطيرة لإزالة الطرف المفصول من الشريان السباتي. وأوصت الجهات الصحية باتخاذ اللازم حيال وقف استخدام المنتج في حال توافره، وفي حال حدوث أية أعراض جانبية لمستخدميه يجب التواصل مع الوزارة مباشرة.

وحذّرت في تعميم آخر من الوسيلة الطبية «LIFEPAK CR2 defibrillators»، لاحتمالية انفصال مغناطيس الغطاء من الجهاز.

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