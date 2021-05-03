1847 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 205 آلاف و625 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 1847 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 523 ألفاً و795 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1593 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1791 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 504 آلاف و251 حالة.

وأعلنت عن تقديم 24 ألفاً و743 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها 10 ملايين و634 ألفاً و693 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 107.53جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

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