"الصحة" تطلق برنامجها الصحي التوعوي "معكم في رمضان"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي البرنامج الصحي التوعوي "معكم في رمضان" والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحي لديهم، وتمكينهم من الاختيار السليم للأطعمة الصحية أثناء تسوق المواد الغذائية، مع مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

ويتضمن برنامج "معكم في رمضان" العديد من المبادرات والفعاليات الافتراضية التي تم إعدادها بطريقة مبتكرة، حيث سيتم تنظيم ورش توعوية افتراضية عن الصحة العامة خلال شهر رمضان الكريم، إلى جانب إطلاق مبادرة "الطبخ مع شيف معكم" والتي تتضمن تقديم الطرق الصحية لطبخ أشهر الأطباق الرمضانية، كما يتضمن البرنامج مبادرة "طبق جمعتكم" والتي ستشهد إعداد أحد مؤثري التواصل الاجتماعي لأطباق صحية، بالإضافة إلى إطلاق مسابقات رمضانية، ومبادرة "جيم معكم الرياضي" والتي ستتضمن تنظيم تدريبات بدنية افتراضية مع مدربين رياضيين.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي عند أفراد المجتمع بتبني أنماط الحياة الصحية، من خلال نشر المعلومات التثقيفية التوعويــة الصحية حول أهمية تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البداني في شهر رمضان الفضيل، ما يساهم في تعزيز مستوى الصحة العامة والوقاية من الأمراض وخاصة في ظل الظروف الصحية الحالية، حيث يعتبر الاكل الصحي أحد عوامل تعزيز المناعة والوقاية من كوفيد-19 وتخفيف الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

مشيراً إلى التزام الوزارة بإطلاق مثل هذه البرامج التي تندرج ضمن استراتيجيتها الهادفة لرعاية صحة المجتمع وترسيخ السلوكيات الصحية، بما يسهم في الحد من انتشار أمراض القلب والسمنة والسكري، وخفض الإنفاق الشخصي والحكومي على العلاج، وبالتالي تحسين نتائج المؤشرات الصحية الوطنية.

من جانبها أوضحت مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي الدكتورة فضيلة محمد شريف، أن الصيام يتيح فرصة لتبني السلوكيات الصحية وتحويلها إلى أسلوب حياة من خلال تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، وتأتي هذه المبادرة لترسيخ الممارسات الصحية لدى أفراد المجتمع وفق أسس سليمة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على استثمار المنصات الافتراضية وتعزيز دور مواقع التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق برنامجها التوعوي والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وأشارت الدكتورة فضيلة محمد شريف إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات التي تستهدف تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة مثل تحقيق التوازن الغذائي والتقليل من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في شهر رمضان، إلى جانب عدم إهمال وجبة السحور وممارسة النشاط البدني بشكل سليم والامتناع عن التدخين، واستبدال العادات الخاطئة التي يتبعها البعض بتناول المشروبات المحلاة والغازية والإفراط بتناول الطعام عند بدء الإفطار، بوجبة صحية لتجنب عسر الهضم ومشاكل زيادة الوزن.

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