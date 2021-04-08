اسأل طبيبك.. كيف يقضي مريض السكري شهر رمضان دون مضاعفات؟

المصدر: إعداد : وجيه السباعي

قال استشاري السكري والغدد الصماء في مستشفى دبي، الدكتور علاء الدين محمد خضر، إن على مريض السكري اتباع إجراءات وقائية عدة قبل شهر رمضان وخلاله لضمان سلامته، وعدم تعرضه لأي مضاعفات خلال الشهر الكريم. وطالب خضر مريض السكري بضرورة التواصل مع الطبيب المختص قبل أيام من بدء رمضان، لمعرفة إن كانت حالته تسمح بالصيام، وتعديل مواعيد وجرعات الأدوية خلال الصيام، والحصول على نصائح عامة حول أعراض نقص السكري، ومتى يفترض على المريض الصائم أن يفطر في الحال، كذلك الحصول على إرشادات حول نوعية الغذاء المناسب على وجبتَي الإفطار والسحور.

وتابع: «خلال رمضان يُنصح بفحص السكري بين ثلاث وأربع مرات يومياً، خصوصاً بين الساعة الرابعة والسادسة مساء، حيث تعد أكثر الفترات التي يمكن أن يحدث بها هبوط في مستوى السكر بالدم».

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