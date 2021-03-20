استئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

قررت هيئة الصحة بدبي، السماح لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبلها باستئناف اجراء العمليات الجراحيةالاختيارية وغير الضرورة اعتباراً من تاريخ 21 مارس الجاري، حسب اللوائح والتنظيمات المعمول بها من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم: نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تلبية احتياجات المرضى من الأنشطة الطبية والرعاية الصحيةالمختلفة، ومع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، فقد تقرر السماح لجميع المستشفيات ومراكزجراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي باستئناف اجراء العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورة اعتبار من تاريخ21مارس حسب اللوائح والتنظيمات المعمول بها من قبل الهيئة.

وشددت الهيئة على المستشفيات أن تلتزم بنسبة أشغال الأسرة وتوفير الأسرة المطلوبة في الأقسام الداخلية والعناية المركزة لحالات مرضىكوفيد 19، متى استدعت الحالة وحسب ما تم التعهد به مسبقا بهذا الشأن، مطالبة جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين اتخاذ كافةما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد به في هذا القرار تفادياً لأي مساءلة قانونية.

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