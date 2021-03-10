«السلامة الغذائية» تغلق «كوخ السلطان» و«مأكولات نجمة المدينة» لتدني النظافة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق إداري بحق منشأتين غذائيتين: الأولى كافتيريا «كوخ السلطان» في منطقة ناهل بالعين، والثانية «مأكولات نجمة المدينة» في أبوظبي؛ لارتكاب مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وتدني مستوى النظافة.

وأفادت الهيئة بأن الإغلاق الإداري بحق كافتيريا «كوخ السلطان» نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذار نهائي بالإغلاق لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات على مدى شهر كامل، والتي تتعلق بوجود نشاط كثيف للحشرات في مناطق التحضير، ما قد يؤثر على سلامة المواد الغذائية ويعرضها لخطر التلوث بما يهدد صحة المستهلكين.

وأضافت أن منشأة «مأكولات نجمة المدينة» صدر بحقها قرار إغلاق إداري نتيجة تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء ملاحظات المفتشين بشأن بعض المخالفات المتكررة، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذاران بالإغلاق، ورغم ذلك لم يبادر مسؤول المنشأة إلى تصويب المخالفات وإزالة أسبابها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري بحق هاتين المنشأتين سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.

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