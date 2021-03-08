عيادات متنقّلة في دبي لتقديم لقاحات «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تعاونها مع هيئة الصحة في دبي لتوفير حملات لقاح «كوفيد-19»، من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة»، التي أطلقتها الجامعة ضمن مساعيها لدعم المجتمع، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في كل الأوقات، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجية حكومة دبي بشأن التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وتوفير اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من البالغين والمؤهلين للحصول على اللقاح من سكان الإمارة، ضمن المعايير المُعتمدة.

وبدأت عيادتان متنقلتان تابعتان للمبادرة في تقديم جرعات لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من هيئة الصحة في دبي، والعيادتان مجهزتان بـ11 نقطة تطعيم، و11 ممرضاً وطبيباً من صحة دبي، إلى جانب طاقم من موظفي الجامعة.

واستهلت المبادرة أول نشاطاتها في غرفة تجارة وصناعة دبي، وموانئ دبي العالمية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، و«إس آر جي» القابضة شيراتون جراند، ومستشفى القرهود الخاص، والمستشفى الأميركي، وشركة ماكديرموت الشرق الأوسط، وتتابع المبادرة نشاطاتها في مناطق أخرى عدة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التطعيم التي تقدمها العيادات المتنقلة 7688 شخصاً، في أقل من شهر.

وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في دبي، لتسهيل تقديم اللقاحات عبر العيادات المتنقلة المُجهزة بطاقم من أخصائيي الرعاية الصحية المتطوعين، بهدف خدمة المجتمع، وتعزيز إمكانية وصول أفراده إلى خدمات الرعاية الصحية في مُختلف أنحاء الإمارة.

وأكد نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، قائد فريق سلسلة التوريد في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي مدير برنامج العيادات المتنقلة في الجامعة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، أنّ «توفير حلول مبتكرة ومتكاملة ومناسبة للمتطلبات الوطنية الحالية والمستقبلية على رأس قائمة أولويات الجامعة»، مؤكداً أن «العيادات المتنقلة تتمتع بكامل الإمكانات اللازمة، لإجراء عمليات التطعيم بلقاحات (كوفيد-19)، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي، وتُسهم تلك العيادات في تعزيز جهود التطعيم على نطاق أوسع ولها دور محوري في توفير الوقاية لشريحة أكبر من المجتمع، في أقل وقت ممكن».

وأشار الزرعوني إلى أن «العيادة المتنقلة» أول عيادة طبية خيرية من نوعها بدعم من المجتمع، وحظيت بقدر وافر من هذا الدعم عبر التبرعات السخيّة المقدمة من مؤسسات عدة في الدولة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في صحة دبي، الدكتورة فريدة الخاجة، الدور المهم الذي ستقوم به العيادات المتنقلة في تحقيق هدف الهيئة لتطعيم 100% من جميع الفئات المستهدفة، بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى دورها في ضمان راحة أفراد المجتمع.

وقالت الخاجة إن صحة وسلامة الجميع من أهم أولويات الهيئة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة استمرار أفراد المجتمع في الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، حتى بعد الحصول على جرعتي اللقاح ضد «كوفيد-19».

300 فعالية صحية

تتمثل رسالة مبادرة العيادات المتنقلة في تقديم خدمات طبية متطورة للعمال والأيتام، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الدعم.

وتم تجهيز العيادات بأحدث المعدات الطبية، ويعمل بها أخصائيو الرعاية الصحية المتطوعون، وتقدم العيادات خدمات طبية مجانية، تشمل: الاستشارات، والخدمات الصحة المهنية، وطب الأسنان.

وتهدف المبادرة إلى تنظيم 300 فعالية صحية توعوية، على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتوفير رعاية صحية لأكثر من 100 ألف مستفيد في الدولة.

100 %

تطعيم الفئات المستهدفة، بحلول نهاية العام الجاري.

7688

مستفيد من خدمات التطعيم بالعيادات المتنقلة، في أقل من شهر.

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