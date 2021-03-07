2959 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و14 حالة وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 242 ألفاً و159 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2959 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 408 آلاف و236 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 شخصا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا».

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1310 حالات.

وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1901 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 391 ألفاً و205 حالات.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 30 ألفاً و544 جرعة من لقاح «كوفيد-19» أمس.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها ستة ملايين و265 ألفاً و860 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 242.159 فحصاً أجرتها «الصحة» ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

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