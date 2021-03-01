2930 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و8 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 226 ألفاً و139 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 2930 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 391 ألفاً و524 حالة.

‌كما أعلنت عن وفاة ثماني حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت عن شفاء 1517 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 381 ألفاً و225 حالة.

في الإطار نفسه، قدمت الوزارة 5372 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، ستة ملايين و20 ألفاً و461 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 60.87 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• 1517 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم من المرض.

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