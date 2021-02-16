3123 إصابة جديدة بـ «كورونا» و13 حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 162 ألفاً و774 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهمت في الكشف عن 3123 حالة إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 351 ألفاً و895 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 13 حالة مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1027 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4892 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 336 ألفاً و731 حالة.

كما أعلنت عن تقديم 31 ألفاً و604 جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس خمسة ملايين و86 ألفاً و835 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 51.43 جرعة لكل 100 شخص.

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