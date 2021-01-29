6 شائعات حول لقاح «كوفيد-19»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت هيئة الصحة في دبي ضرورة استقاء المعلومات حول لقاح «كوفيد-19» من المصادر الرسمية الموثوقة، بعيداً عن الشائعات التي لا تستند إلى أسس علمية دقيقة.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19»، الدكتورة فريدة الخاجة: «تعمل الهيئة على رصد أهم التساؤلات المتعلقة باللقاح والإجابة عنها بشكل مستمر». ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز ست شائعات متداولة حول لقاح «كوفيد-19»، وفندها علمياً البروفيسور في جامعة غرب أونتاريو الكندية، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية والمناعة في مركز القلب الطبي بمدينة العين، الدكتور حسام التتري، كالتالي:

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