3939 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 86 ألفاً و770 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى أمس مليونين و764 ألفاً و445 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 174 ألفاً و16 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة من المجتمع.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3939 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 289 ألفاً و86 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 811 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4536 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 263 ألفاً و730 حالة.

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