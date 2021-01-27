«مبادلة» تسخّر مرافقها لدعم البرنامج الوطني للتطعيم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت مبادلة للرعاية الصحية بأنها أطلقت خدمة التطعيم المجاني، على امتداد شبكتها المتكاملة من مرافق الرعاية الصحية في مواقع عدة، ضمن مدينة أبوظبي والعين والمصفح، مع خطط في التوسع لاحقاً، بهدف دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، في تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنها تسخّر كل مرافقها لدعم البرنامج الوطني للتطعيم.

ويُقدّم اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين، ممن لا تقل سنهم عن 16 عاماً، في مواقع مختلفة ضمن المرافق الطبية لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث تتوافر خدمة التطعيم دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق في هيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومنصات التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية والمتمركزة في كليفلاند كلينيك أبوظبي، وقريباً في مدينة مصدر، في حين يجب حجز موعد مسبق لتلقي خدمة التطعيم في المواقع الأخرى، بما فيها المنصة التي ستدشن قريباً في الغاليريا بجزيرة المارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة، حسن جاسم النويس: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من برنامج التطعيم الوطني، الذي يدلل على قدرة الإمارات على الاستجابة للوباء العالمي بسرعة وكفاءة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص».

وأوضح أن المرافق التابعة للشبكة، والتي تضم: مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، ومركز العاصمة للفحص الصحي، وهيلث بوينت، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، والمختبر المرجعي الوطني، ستتعاون في تقديم جميع الاحتياجات من مواقع وموارد وموظفين، دعماً لبرنامج التطعيم الوطني، ويتمثل دور مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد في الردّ على الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني، وتوجيه أفراد الجمهور إلى أقرب مركز لهم.

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