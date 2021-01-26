افتتاح مركز لتقديم لقاح "كوفيد-19" بـ "كلية فاطمة" في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لتقديم اللقاح الخاص بـ"كوفيد-19" في كلية فاطمة للعلوم الصحية بمنطقة الرقايب في عجمان.

وقال مدير منطقة عجمان، حمد تريم الشامسي، إنه تم افتتاح هذا المركز في كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تحمل اسم رمز وطني كبير، يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، إذ أصبحت الكلية تمثل معلماً علمياً وحضارياً متميزاً في إمارة عجمان، وتسهم بصورة مشرقة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال الطبي بفضل مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الدائم، التي توفره قيادتنا الرشيدة لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات الطبية.

وأضاف الشامسي أن مركز إعطاء لقاح "كورونا" في كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تقع بمنطقة الرقايب في عجمان، على شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك، المتفرع من شارع الشيخ مكتوم بن راشد، وبجانب مركز البيت متوحد، يقدم خدماته للمواطنين، وكذلك لجميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في عجمان، وللأعمار من 18 سنة فما فوق.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، الدكتور حامد النيادي، إن الكلية تقوم بدور وطني لإعداد الكوادر المواطنة وتأهيلها لتسهم في رفعة الوطن والعمل على نهضته.

وأضاف النيادي أن كلية فاطمة للعلوم الصحية تقف في خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة "كورونا" وحماية أفراد المجتمع من هذه الجائحة، عبر مختلف الوسائل والأصعدة، واليوم جاء افتتاح مركز إعطاء لقاح "كورونا" للمواطنين وموظفي الحكومة الاتحادية والمؤسسات المحلية في إمارة عجمان، ليرسم صورة مشرقة أخرى للدور الريادي للكلية تجاه المجتمع.

وقال النيادي إن كلية فاطمة للعلوم الصحية وفرت كل متطلبات نجاح حملة إعطاء لقاح "كورونا"، حيث تم تخصيص قاعتين، واحدة للرجال وأخرى للنساء، يتم فيهما إعطاء اللقاح للراغبين في أخذه، وتم تخصيص مكاتب للأطباء والممرضين لاستخدامها وفق الحاجة، كما تسهم طالبات الكلية كمتطوعات في دعم الفريق الطبي والتمريضي في أداء عمله.

وأضاف مدير العلاقات الحكومية في كلية فاطمة للعلوم الصحية: "إلى جانب ذلك قمنا بنصب خيمة في ساحة الكلية، مخصصة لعمل مسحة الأنف للجمهور المستهدف من الحملة".

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