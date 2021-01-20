الإمارات تتخطى حاجز مليونَي جرعة لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تخطي دولة الإمارات حاجز مليونَي جرعة لقاح، تم تقديمها حتى أمس، ليبلغ المجموع مليونين و65 ألفاً و367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص، تماشياً مع خطة الوزارة، التي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

ويأتي هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان، تأكيداً على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد-19»، والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كل أفراد المجتمع.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح «كوفيد-19» خلال فترة بسيطة، يعكس الجهود الاستثنائية لقيادتنا في التعامل مع أزمة جائحة «كورونا»، وكذلك تضافر جهود الحكومة وكل مؤسسات الدولة، وخط دفاعنا الأول، من أجل توفير لقاح «كوفيد-19» لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.

ودعا أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح «كوفيد-19» إلى مواصلة الإقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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