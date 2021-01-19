"صحة دبي" توقف فحص كوفيد-19 في 5 مراكز

المصدر: الإمارات اليوم-دبي:

أفادت هيئة الصحة بدبي أنه تم وقف إجراء الفحوصات المخبرية لكوفيد-19 في 5 مراكز، نظراً لانقضاء الحاجة إليها وهي" منصة النخيل مول، ودبي مول، ومركز مردف للتسوق، ومجلس ميناء الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجلاء المسافرين (Rapid test) في نادي شباب الأهلي، الذي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر"، وذلك بدء من اليوم.

وأعلنت الهيئة عن استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص وهي: نادي النصر (طوال أيام الأسبوع)، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات، وهما من دون مواعيد.

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