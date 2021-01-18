«إسعاف دبي» تتعامل مع 84 بلاغاً بسبب الضباب

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، بأن المؤسسة تعاملت مع 84 بلاغاً صباح أمس، بسبب الضباب.

وحذّر السائقين من تفعيل إشارة الضوء الرباعية أثناء القيادة في الضباب، حتى لا تتسبب في وقوع حوادث نتيجة اعتقاد القادمين من الخلف بأن هناك حادثاً مرورياً.

وقال الدراي لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة رفعت درجة الاستعداد في نقاطها الإسعافية الـ122 على مستوى الإمارة، إضافة إلى المستجيب الفوري للتعامل مع الحوادث الناتجة عن الضباب.

وبلغ عدد الحالات التي تعامل معها المسعفون 84 حالة، بينها ثلاث حالات بليغة، و18 متوسطة، و55 بسيطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news