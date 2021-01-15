«صحة دبي»: لقاح «كوفيد-19» يستهدف 4 فئات من الكوادر الصحية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة بدبي، بأن لقاح «كوفيد-19» يستهدف أربع فئات من العاملين في المنشآت الصحية بالإمارة، وهي الكادر الطبي، الكادر التمريضي، الكادر المهني المساند، الإداريون وعمال النظافة والمراسلون، وحددت الهيئة خمسة شروط لتلقي التطعيم.

وأوضحت «صحة دبي» أن الشروط الخمسة تتضمن ضرورة أن يكون المُطَعّمون من المتواصلين مباشرة مع حالات «كوفيد-19»، مثل الخط الأول من مقدمي الرعاية الصحية (الطوارئ، العيادات الخارجية، أقسام التنويم، العمليات، وغيرها من مجالات تقديم الخدمة)، وأن يكون المرشح لأخذ اللقاح على رأس العمل من حيث تقديمه للخدمة وتأدية واجباته الوظيفية (ألّا يكون ضمن مزاولي العمل عن بُعد)، وألّا يكون قد أصيب بالفيروس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يسبق له الحصول على أيّ من تطعيمات للفيروس، ولم يسجل مسبقاً للحصول على التطعيم في أي من المراكز المقدمة للخدمة.

وأكدت الهيئة أن التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصى به بشدة، خصوصاً للمهنيين الصحيين القائمين على تقديم الخدمات الصحية لمرضى «كوفيد-19»، وبغرض الوقاية والحماية من الإصابة بالمرض، وضمان استمرارية النظام الصحي في تقديم الخدمة المطلوبة، كما تقع على عاتق المنشأة الصحية مسؤولية التأكد من القائمة المرسلة إلى هيئة الصحة بدبي، والحصول على موافقة المرشحين المسجلين بالقائمة.

وحددت الهيئة سبعة أسئلة على الأطقم الطبية الإجابة عنها، للحصول على اللقاح، وهي: الإصابة بالعدوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلقي اللقاح مسبقاً، سواء الجرعة الأولى وحدها أو الجرعتين الأولى والثانية، والإصابة برد فعل تحسسي شديد تجاه أي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة، أو حمل حقنة الأدرينالين التلقائية، واستهدف السؤال الرابع الاستفسار عن تناول أي من أدوية أو علاجات (الستيرويد، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، الأدوية المثبطة للمناعة)، والمعاناة من الصرع ونوباته المتكررة (نوبة واحدة في الشهر أو أكثر)، أو أي مرض في الجهاز العصبي، ومدى تلقي أي تطعيم ضد أي مرض خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما تضمنت الأسئلة استفساراً للإناث حول الحمل أو الرضاعة أو التخطيط للحمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وطالبت «صحة دبي» بتعبئة البيانات فقط من قِبل الفرد المهني أو الموظف الراغب في الحصول على التطعيم، وإحضار بطاقة الهوية الإماراتية عند الحضور للمركز الصحي لتلقّي التطعيم، كما يجب إبراز بطاقة عمل الموظف والموضح فيها اسم المنشأة الصحية التي يعمل بها صاحب الطلب، وأن يكون مقدم الطلب مسؤولاً عن البيانات المقدمة.

- التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصى به بشدة، خصوصاً للمهنيين الصحيين.

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