مواطن عمره 97 عاماً يتلقى لقاح «كورونا» في العين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

تلقى المواطن، نخيرة عبيد سعيد الظاهري (97 عاماً)، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» بمركز نعمة الصحي في العين، الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وقالت أسرة المواطن: «قرر والدنا التطعيم باللقاح مثل بقية أفراد العائلة، ونحن شجعناه على ذلك، تلبية لتوجيهات قيادتنا وجهود حكومة أبوظبي».

وأضافت: «زرنا مركز نعمة الصحي، حيث أجرى الطبيب التقييم اللازم للوالد قبل التطعيم، للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل على الجرعة الأولى للتطعيم».

وتابعت: «من خلال تجربتنا مع الوالد، نود أن ندعو كل أفراد المجتمع، خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين، إلى التطعيم بلقاح (كوفيد-19) لحمايتهم، وننصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات».

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