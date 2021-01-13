""الصحة" توفر أفضل الإمكانات والتجهيزات في مراكز تلقّي لقاح "كوفيد-19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مواصلتها بنجاح تقديم لقاح "كوفيد-19" لأفراد المجتمع في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس، بالتزامن مع إعداد خطة لاستحداث وتجهيز مراكز جديدة في ظل الإقبال الكبير من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، حيث يؤكد تخطي عدد مليون جرعة لقاح خلال مدة زمنية قصيرة الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة. بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته، وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

وحرصت الوزارة مسبقاً على إتمام تجهيز وتزويد مراكز الحصول على لقاح "كوفيد-19" بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة وتوفير المعدات الطبية، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها أخيراً على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات الصحية للتوعية بأهمية تلقي لقاح "كوفيد-19" تستهدف من خلالها جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة "كوفيد- 19"، وتوفير كل السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، رئيس اللجنة العليا للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وإضافة منشآت أخرى لاستقبال واستيعاب الأعداد المتزايدة من أفراد المجتمع للحصول على لقاح "كوفيد-19"، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع، باعتبارها أولوية، وتعمل دوماً على تسخير كل الإمكانات والقدرات لتحصين المجتمع.

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إلى أن الحصول على اللقاح لا يحتاج إلى مواعيد مسبقة، حيث يمكن للراغبين في أخذ اللقاح التوجه مباشرة إلى المراكز والمستشفيات والمجالس. وتقدم بالشكر والامتنان لحكومة الإمارات التي وفرت اللقاح ضمن أوائل دول العالم، تأكيداً على استثنائية الإمارات وحرص القيادة الرشيدة على حماية صحة أفراد المجتمع، وتوفير اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فاعلية اللقاح ومأمونيته بنسبة عالية.

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