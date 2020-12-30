«الصحة» تحذر من جهاز طبي يروّج معلومات غير دقيقة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جهاز طبي، بسبب ترويجه معلومات غير صحيحة.

وطالبت المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص بالتحقق من سلامة الأجهزة قبل استخدامها، وتوعية المرضى بشأنها.

وأوضحت الوزارة في تعميم إلى القطاع الطبي الخاص أن شركة مصنّعة لجهاز مخصص للتنفس الاصطناعي للعناية الحرجة أفادت بأن بعض الأجهزة المزودة بأرقام محددة (تضمنها التعميم)، لا تحتوي على مستشعر ضغط جوي مدمج، وقد تم تسويقها مع تعليمات غير صحيحة للاستخدام (بأنها تحتوي مستشعر ضغط جوي، ولا يلزم تغيير الارتفاع يدوياً).

وطالبت الوزارة بالتحقق من أرقام الأجهزة، وإبلاغ مستخدميها بخصوص الإشعار العاجل لسلامة المنتجات الطبية، والاتصال بالوكيل المعتمد، حتى يتمكن من إدخال البيانات الصحيحة يدوياً قبل الاستخدام، واستبدال تعليمات الاستخدام للوسيلة الطبية.

وطلبت الوزارة في حال حدوث أعراض جانبية إبلاغها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها، علماً بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء لديها.

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