1136 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و3 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 128 ألفاً و186 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 1136 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 146 ألفاً و735 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين بتداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات 523 حالة. وأعلنت عن شفاء 773 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 141 ألفاً و215 حالة.

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