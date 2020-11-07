"بلدية دبي تغلق مركز تدليك وتنذر 8 مؤسسات لعدم الالتزام بتدابير "كورونا
أغلقت بلدية دبي مركز تدليك، وخالفت مؤسسة أخرى، أمس، كما وجهت ثمانية إنذارات إلى مؤسسات أخرى، بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات تقدم أنشطة متنوعة في الإمارة.
وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت، أول من أمس، 92% من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، البالغ عددها 126 مؤسسة.
وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة أفراد المجتمع وأمنهم للخطر.
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