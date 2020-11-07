"بلدية دبي تغلق مركز تدليك وتنذر 8 مؤسسات لعدم الالتزام بتدابير "كورونا

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي مركز تدليك، وخالفت مؤسسة أخرى، أمس، كما وجهت ثمانية إنذارات إلى مؤسسات أخرى، بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات تقدم أنشطة متنوعة في الإمارة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت، أول من أمس، 92%؜ من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، البالغ عددها 126 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة أفراد المجتمع وأمنهم للخطر.

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