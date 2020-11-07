«بلدية دبي» تُغلق صالون حلاقة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»
أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة، وخالفت ثلاث مؤسسات أخرى، أول من أمس، كما وجهت 59 إنذاراً إلى مؤسسة بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات متنوعة في الإمارة.
وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت، أول من أمس، 97٪ من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، والبالغ عددها 2244 مؤسسة.
وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.
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