برنامج لاختبار كفاءة إجراءات الكشف عن «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مختبر بيوجينكس، إحدى شركات مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أول برنامج لاختبار كفاءة إجراءات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المعامل الخارجية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويهدف برنامج اختبار الكفاءة، وهو الأول من نوعه في الدولة، إلى رفع معايير ضمان الجودة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدولة، ما يضمن أعلى معايير الدقة والكفاءة في أساليب التشخيص.

وتتضمن عملية اختبار الكفاءة تحليل عينات لاختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) أجراها مُختبر بيوجينكس قبل إرسالها لأكثر من 15 مخبراً حكومياً وخاصاً في جميع أنحاء الإمارات، ثم أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تقييماً لنتائج الاختبارات قبل إرسالها إلى المخابر مرة أخرى للتحقق من معايير الجودة.

وخضعت العينات الأولية للاختبار باستخدام خمسة أساليب مختلفة، بما في ذلك اختبار «لامبور»، القائم على تقنية التضخيم الأيزوثرمي متساوي الحرارة، وتقنية تسلسل الحمض النووي السريعة.

وتمتلك هذه التقنية القدرة على تحليل آلاف العينات يومياً باستخدام جهاز واحد، كما يتميز هذا الاختبار بالسرعة، والدقة، وانخفاض الكلفة، وقدرته على الكشف عن فيروس «سارس كوف-2»، ويقوم المختبر يومياً بإجراء عشرات الآلاف من اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي أجراها منذ بدء عمله أكثر من 600 ألف عينة.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، آشيش كوشي، عن شكره لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ثقته في مختبر بيوجينكس، وقال: «نعبر عن سعادتنا البالغة في أن نكون أول مختبر في دولة الإمارات يحصل على الاعتماد لفحص معايير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن نضع معايير اختبارات دقيقة وموثوقة، ومستعدون للتعاون مع المختبرات الموجودة في الدولة لاكتشاف وحل أوجه القصور والارتقاء بمعايير الاختبار، لضمان اعتماد درجة عالية من السلامة، والدقة، والكفاءة، أثناء إجراء الفحوص والتشخيص للسكان في جميع أنحاء دولة الإمارات».

ويستخدم مختبر بيوجينكس، الذي يحتل مكانة رائدة في السوق في مجال اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أحدث وسائل التشخيص لإجراء اختبار «تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR)» وهو الوحيد الحائز على اعتماد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، والاعتماد الأوروبي للتشخيص المخبري، واعتماد إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

ويعد المختبر رائداً في رعاية صحة المجتمع من خلال الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة كونه أول مختبر يحصل على اعتماد ISO15189 والأجسام المضادة لـ«IgG & IgM» من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، وهو متوافق مع دائرة الصحة في أبوظبي والمعايير الدولية.

- 600

ألف، إجمالي عدد العينات التي أجراها مختبر بيوجينكس، منذ بدء عمله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news