«صحة دبي»: فحص «كوفيد-19» في 3 مراكز تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصصت هيئة الصحة في دبي مواقع للفحوص المخبرية لفيروس كورونا في ثلاثة مراكز تجارية، ضمن خطواتها الاستباقية الوقائية التي تتخذها في مواجهة «كوفيد-19»، والتي تشمل توسيع نطاق الفحوص، والوصول بهذه الخدمة الضرورية إلى الناس في مختلف مواقعهم على مستوى دبي.

وقالت الهيئة إنه يتعين على الراغبين في إجراء الفحوص المخبرية لـ«كوفيد-19» في المراكز المخصصة لذلك في (مول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر)، الحصول على موعد مسبق عن طريق التواصل برقم الخدمة الموحد والمجاني للهيئة (800342)، تسهيلاً على أفراد المجتمع وحفاظاً على وقتهم وجهدهم.

وخصصت الهيئة المواقع الثلاثة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، فيما وفرت جميع المستلزمات والتجهيزات التي يقوم عليها نخبة من كوادرها الطبية في إطار معايير الصحة والسلامة والبروتوكولات المعتمدة محلياً وعالمياً، والمعمول بها في هذا الشأن.

ورفعت الطاقة الاستيعابية للفحوص لأكثر من 180 فحصاً في اليوم الواحد لكل مركز، على فترة ممتدة من 11 صباحاً حتى 6 مساءً، طوال أيام الأسبوع، فيما حرصت الهيئة على إصدار نتائج الفحوص وإرسالها للشخص المعني ضمن معايير الخصوصية، وعبر رسالة نصية، وفي غضون 24 ساعة فقط، بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 150 درهماً.

من جانبه قام مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي بجولة تفقدية لمراكز فحوص «كوفيد-19» في مراكز (مول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر)، للاطمئنان على سير العمل وانتظام إجراءات الفحص.

7 معايير لتنويم مرضى «كوفيد-19» في وحدات العناية المركزة

حددت هيئة الصحة في دبي سبعة معايير لتنويم مرضى «كوفيد-19» في وحدة العناية المركزة في المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبل الوزارة، بهدف تقديم العلاج الأنسب مع الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبلها في دبي، أن قائمة المعايير تتضمن معاناة المريض من نقص الأكسجين، حيث لا يستجيب للتنفس الصناعي العادي أو تحت ضغط عالٍ، وكذلك عند حدوث فشل متعدد في وظائف أعضاء الجسم، وإدخال مريض «كوفيد-19» العناية المركزة في حالة حدوث انخفاض شديد في الضغط يتطلب إعطاء أدوية لرفعه، أو الأدوية التي تزيد قدرة القلب على الانقباض، وكذلك إذا حدث فشل كلوي حاد يتطلب الغسيل الكلوي.

وتابعت: «تتضمن المعايير أيضاً ضرورة أن يكون المريض بحاجة إلى تنفس صناعي غير جراحي أي من دون الحاجة لفتحة جراحية لإدخال أي جهاز أو أنبوبة للتنفس، كذلك الحالات التي تتطلب الحاجة إلى التنفس الصناعي الجراحي، بالإضافة إلى فشل الجهاز التنفسي الوشيك، مع زيادة حموضة الدم نتيجة ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون أو حمض اللاكتيك».

وأكدت الهيئة أن هذه المعايير تم وضعها وفق أحدث الأبحاث العلمية والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، كما تنطبق تلك المعايير على الحالات المرضية لـ«كوفيد 19» التي بحاجة فعلياً للتنويم بوحدة العناية المركزة بما يضمن تقديم العلاج الأنسب لها، وكذلك الحفاظ على الطاق الاستيعابية للمنشآت الصحية لتوجيهها وفق احتياجات الحالات المرضية الأخرى.

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