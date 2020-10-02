بلدية خورفكان تخالف وتنذر 8 صالونات

المصدر: خورفكان ■ الإمارات اليوم

تنفذ بلدية مدينة خورفكان حملات تفتيشية مكثفة على الصالونات الرجالية والنسائية، للتأكد من الالتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، وأسفرت الحملات عن مخالفة ستة صالونات، وإنذار صالونين.

وشملت الحملة التفتيشية زيارة 121 صالوناً نسائياً ورجالياً، وتمت مخالفة ستة صالونات، ووجهت إنذارات إلى صالونين، وذلك لعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات.

وأوضحت البلدية أنها تحرص على التنبيه المستمر على الصالونات بضرورة التقيد بالتعليمات، وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.

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