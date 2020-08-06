«صحة» تمدّد ساعات عمل العيادات الخارجية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» زيادة ساعات العمل في عدد من العيادات الخارجية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى، وتقليل وقت الانتظار.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، راشد سيف القبيسي، حرص الشركة على تطوير قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، وضمان وصولهم إلى منشآت «صحة» المنتشرة في أهم المواقع الاستراتيجية في الإمارة والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها، مشيراً إلى أن زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية ستكون لها نتائج إيجابية لتلبية الاحتياجات الطبية لأفراد المجتمع.

وقال إنه في ضوء عودة النشاط في جميع المجالات في دولة الإمارات، وعودة الناس لممارسة حياتهم وإعادة ترتيب أولوياتهم فيما يخص احتياجاتهم من الرعاية الصحية، فإن «صحة» طبقت إجراءات السلامة الجديدة في جميع مرافقها بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة، وقررت زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية، خاصة التي تواجه طلباً متزايداً في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، مثل أمراض القلب، والأعصاب للكبار والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأعصاب، إضافة إلى التخصصات التكميلية لكل مرفق.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»، الدكتور مروان الكعبي، إن تمديد ساعات العمل في العيادات الخارجية في عدد من منشآت «صحة» سيتيح للمراجعين المرونة في جدولة مواعيدهم للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

جدير بالذكر أن شركة «صحة» طبقت احتياطات وإجراءات أمان إضافية عبر مرافقها، لضمان وصول المرضى إلى خدماتها دون انقطاع على الرغم من انتشار فيروس كوفيد 9.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news