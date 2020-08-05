«صحة أبوظبي» تقدم 7500 استشارة طبية عن بعد في 3 أشهر

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي تقديم أكثر من 7500 استشارة طبية عن بعد خلال ثلاثة أشهر عبر تطبيق منصة الرعاية الصحية، التي تضم 160 منشأة صحية، وأكثر من 2700 طبيب، وتضمن وصول أفراد المجتمع للخدمات الصحية في أي مكان دون الحاجة لزيارة الطبيب.

وأشارت إلى أن المنصة شهدت قيام المستخدمين بحجز أكثر من 36 ألف موعد إلكترونياً، فيما تم إجراء أكثر من 4400 فحص من خلال أداة «فحص الأعراض» المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد إحدى المميزات التي توفرها المنصة.

وأوضحت الدائرة أنها تقوم كجزء من برنامجها «الرعاية الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة»، بزيارات ميدانية بإشراف من مركز أبوظبي للصحة العامة مع فرق المسح الوطني إلى المنازل التي يقطن بها أشخاص من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الأمراض المزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحتهم ومد جسور التواصل معهم وتعريفهم بمنصة الرعاية الصحية عن بعد، مشيرة إلى أنها عقدت أكثر من 70 جلسة تدريبية للكوادر الطبية حضرها نحو 1500 شخص.

وتقدم منصة الرعاية الصحية عن بُعد خدمات افتراضية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، خصوصاً كبار المواطنين وذوي الأمراض المزمنة، بما في ذلك خدمات التشخيص والاستشارة الطبية الافتراضية، والحصول على الوصفات الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news