"الصحة": سحب طوعي لمنتجين يحتويان على مواد غير مطابقة للمواصفات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن سحب طوعي لتشغيلات من منتجين طبيين، بسبب مواد مضافة غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، أن الشركة المصنعة للمنتج الطبي Salonpas – Hot Capsicum patch ، "سالونباس" أو ما يعرف بـ" رقعة الفلفل الحار" قد قامت بسحبب تشغيلات من المنتج، بسبب احتواءه على كمية صغيرة من الصبغة كمادة مضافة لا تتوافق مع مواصفات الصبغة المعتمدة لدى الشركة.

وذكرت أنه تم السحب الطوعي لعدد 7 تشغيلات من المنتج المذكور، تتراوح تاريخ انتهاء الصلاحية لها بين شهر ديسمبر من العام الجاري وشهر نوفمبر من العام 2022، مشيرة الى ان الشركة قامت بسحب التشغيلات المذكورة من القطاعين العام والخاص.

وطلبت الوزارة، من جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، عدم استخدام هذه التشغيلات، وألزمت جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف هذه التشغيلات وأعادتها للمورد، لافتة إلى أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد خطر صحي بسبب هذه المسألة وليس هناك أي تقارير عن حدوث أعراض جانبية ناتجة عن هذه المشكلة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الإبلاغ الوزارة في حالة حدوث أي أعراض جانبية، وذلك عبر الرباط الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية للدوية او البريد الإلكتروني لقيم الرقابة الدوائية بالوزارة.

وأعلنت الوزارة في تعميم آخر عن قيام شركة فيرينج بسحب طوعي احترازي لجميع التشغيلات لمنتج بخاخ الانف Minirin 0.1mg/ml Nasal Spray التي تم توزيعها في جميع أنحاء العالم، وذلك لان نتائج التحليل أثبتت بأن محتوى المادة الفعالة ديسموبريسين غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أثناء اختبار عينة من التشغيلة رقم: R14349 .

وقد أثبتت الاختبارات، أن عبوة البخاخ الأنفي تحتوي على حجم أقل من الحجم الفعلي وتبين أنها خارج المواصفات المعتمدة لكل نسبة ديسموبريسين 155 % من الكمية المستهدفة، ونسبة كلوريد البنزالك ونيوم 120 % من الكمية المستهدفة.

وأوصت الوزارة، الشركة المصنعة سحب المنتج المذكور من القطاعين الصحي العام والخاص، فيما طلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج المذكور، ودعت جميع الصيدليات التوقف عن صرف هذا المنتج وإعادته للمورد