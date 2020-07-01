""صحة دبي": 5 ضوابط ملزمة لفحوص "كوفيد-19

المصدر: وجيه السباعي-دبي

وضعت هيئة الصحة في دبي خمسة ضوابط ملزمة، لفحوص "كوفيد-19"، يكون التقيد بها بدءاً من 1 يوليو، بهدف توحيد جهود رصد وتقصي حالات الإصابة بالمرض، فيما حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي 11 مختبراً معتمداً ومصرحاً لها بإجراء فحوص "كوفيد-19" في الإمارة.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها لتقديم خدمات الفحص المخبري لـ"كوفيد-19"، أمس الأربعاء، أنها حددت خمسة ضوابط يجب الالتزام بها، بدءاً من تاريخ التعميم، تتمثل في، قصر أخذ مسوحات كوفيد-19 على المنشآت الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة والتي لديها خاصية الدخول في نظام حصانة، كما تلتزم هذه المنشآت بالتبليغ الفوري في هذا النظام وإدخال جميع البيانات الخاصة بالمريض مباشرة بعد الانتهاء من أخذ المسحة ودون الانتظار لحين ظهور النتيجة.

وتضمنت ضوابط الهيئة ضرورة إدخال بيانات كل المسوحات (العينات) التي يتم أخذها للفحص المخبري، لجميع الحالات، سواء كانت نتيجة الفحص إيجابية أو سلبية، من قِبَل المنشآت الصحية والمختبرات المعتمدة لإجراء الفحص، مؤكدة أن مسؤولية إدخال ومتابعة النتيجة تقع على عاتق هذه المنشآت والمختبرات.

وشددت الهيئة على ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق وأنه سيتم إجراء تدقيق دوري ومستمر على البيانات المدرجة في النظام، وأنه يجب الالتزام بكل هذه التعليمات تفادياً لأية مساءلة قانونية.

من جهته حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، 11 مختبراً معتمداً ومصرحاً لها بإجراء فحوص كوفيد-19 في الإمارة وهي"مختبر الفيروسات بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في منطقة عود ميثاء، المختبرات العلمية الطبية (يونيلابس) بالجميرا، ومختبرات أجيومكس في البرشاء جنوب2، ومختبر (Menalab) في القوز4، وايروفانس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر مدسول دي الطبي بمنطقة المرقبات، مختبرات يورك التشخيصية في منطقة أبراج بحيرات الجميرا، بيورهيلث في مطار دبي، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، ومختبرات مستشفيات ميدكلينك بدبي.

وحدد مركز التحكم والسيطرة بدبي، فئتين ذات أولوية لإجراء فحوص كوفيد-19، هما "هام جداً، وهام"، وتضم فئة "هام جداً" المرضى في المستشفى، والعاملين في مرافق الرعاية الصحية، والعاملين في بيئات المعيشة الجماعية، والمستجيبين الأوائل الذين يعانون الأعراض، والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل أو غيرها من أماكن المعيشة الجماعية مع الأعراض، والأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال مجموعة الصحة العامة وتقصي الاتصال.

أما فئة "هام" فتضم: الأشخاص الذين يعانون أعراض عدوى كوفيد-19 المحتملة، بما في ذلك: الحمى، السعال، ضيق التنفس، قشعريرة، ألم عضلي، فقدان حاسة التذوق أو الرائحة، القيء أو الإسهال، والتهاب الحلق، وكذلك الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال المبادئ التوجيهية الوطنية للتتبع والعزل.

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