49 ألف فحص تكشف عن 430 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 430 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 46 ألفاً و563 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 308 حالات.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت أيضاً عن شفاء 760 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 35 ألفاً و165 حالة.

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