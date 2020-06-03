«الصحة»: 31 مرضاً ينبغي الإبلاغ عنها فوراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إدخالها تحديثاً على جدول الأمراض السارية الواجب الإبلاغ عنها، ليشمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و«سارس كوف 2»، وأي مرض طارئ مستجد تحدده الإدارة المعنية في الوزارة، ليصل إجمالي الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها فوراً 31 مرضاً، إضافة إلى نحو 24 مرضاً يجب الإبلاغ عنها أسبوعياً.

وتشمل قائمة الأمراض السارية التي يجب الإبلاغ عنها فوراً 31 مرضاً، هي: الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي، الكوليرا، الخناق، الإشريكية القولونية، التسمم الغذائي، داء المستديمة النزلية الغزوي، فيروس نقص المناعة البشري HIV، إنفلونزا الطيور، داء الفيلفيات، الجذام، الملاريا، الحصبة، التهاب السحايا، الشاهوق، الطاعون، شلل الأطفال، السعار، الحصبة الألمانية، المتلازمة التنفسية الحادة - سارس، الجدري، الكزاز متضمناً كزاز الوليد، السل الرئوي وغير الرئوي، وحمى التيفوس، الحميات النزفية الفيروسية، التهاب الكبد الفيروسي A-E، الحمى الصفراء، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إنفلونزا الخنازير. وفي ما يتعلق بقائمة الأمراض الواجب الإبلاغ عنها أسبوعياً، حسب القسم (ب) في الجدول المحدد بالقرار الوزاري، تتمثل أغلبها في أمراض الزحار الأمبيبي، داء البروسيلات، الجديري المائي، التهاب الملتحمة، التهاب الدماغ، داء الجياريات، الإنفلونزا (النزلة الوافدة)، النكاف، الحمى الراجعة، الجرب، الحمى القرمزية، الإصابات المنقولة جنسياً مثل السيلان والزهري، التيفود، الالتهاب الكبدي الفيروسي.

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