اعتماد إجراءات التعامل مع المتوفين بـ «كورونا» في الدولة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

اعتمدت الجهات الصحية في الدولة ضوابط وإجراءات للوقاية ومكافحة العدوى عند التعامل مع جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحة أنه تم إدراج المرض ضمن قائمة دليل كولون للتعامل مع جثث المتوفين بأمراض معدية وتم تصنيفه في فئة المخاطر، ما يعني أن جثة الشخص المتوفى بـ«كوفيد-19»، يجب التعامل معها باستخدام طرق الوقاية الأساسية.

وذكرت الجهات الصحية الممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، أن جثمان المتوفى بفيروس كورونا قد يُشكل خطراً لنقل العدوى من الناحية النظرية، ولكن لم يثبت حتى الآن انتقال عدوى بالفيروس عند التعامل مع الموتى، حسب ما أكده دليل منظمة الصحة العالمية، ولكون المرض جائحة عالمية مستجدة ومازالت الأدلة العلمية المتوافرة غير قاطعة في نفى وجود خطر من التعامل مع جثث المصابين به، لذلك ينصح بأخذ الاحتياطات للوقاية من العدوى.

وأكدت أن هذه الإجراءات والضوابط التي أقرتها، خاصة بالمسلمين، وتم فيها مراعاة حرمة وحق المسلم المتوفى في الغسل والتكفين والصلاة عليه وحق أهله وذويه في المشاركة في هذه المراسم ووداعه، وفي الوقت نفسه ضمان سالمتهم وسلامة الآخرين من العدوى.

ونصت الضوابط على أن يبلغ الكادر الصحي أفراد الأسرة بتطورات حالة المصاب الصحية أولاً بأول وشرح طبيعة المرض المعدية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، كما يتم شرح أسباب حظر بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى انتقال العدوى بما فيها بعض الممارسات الخطيرة أثناء مشاهدة وغسل جثة المتوفى مثل (التقبيل عند المشاهدة وضغط البطن وإخراج سوائل الجسم أثناء الغسل)، والتقليل من عدد الأشخاص الذين يشاهدون الجثة أو الذين يحضرون مراسم الدفن، واقتصار ذلك على أفراد العائلة المقربين فقط، تعزيزاً لمبدأ التباعد الجسدي خلال الجائحة.

وأوضحت الجهات الصحية، أنه بالنسبة لغير المواطنين يجب تنسيق الإجراءات مع ذويهم أو سفارتهم والاتفاق على آلية التعامل مع جثة المتوفى داخل الدولة، لعدم وجود وسيلة لنقل المتوفى لبلده مع ظروف جائحة «كوفيد-19»، وفي كل الأحوال يجب استبعاد الأشخاص من الفئات ذات الخطورة (كبار السن، الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو نقص مناعة بسبب مرض أو أدوية) من التعامل مع جثة الميت.

وحدّدت الجهات الصحية الأربع، إجراءات يجب التزام المؤسسات الصحية بها عند التعامل مع جثث ضحايا «كورونا»، تتمثل في تجنب الاتصال المباشر مع الدم أو سوائل جسم الميت، والتأكد من أن الجروح مغطاة بالكامل باستخدام الضمادات المقاومة للماء، وتجنب الإصابة بأدوات حادة أثناء فحص الجثة أو أثناء التخلص من النفايات والتعقيم، والتأكيد على ممارسة نظافة اليدين عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام محلول تطهير اليدين، واستخدام ملابس وأدوات الوقاية أثناء التعامل مع جثة الميت (القفازات والرداء المقاوم للماء والقناع الجراحي، ونظارات أو درع الوجه لتجنب التعرض لسوائل متطايرة في حال حدوث ارتجاعات أو نفور دم من الجثة). كما يجب إزالة جميع الأنابيب والقسطرة من جسم الميت مع توخي الحذر الشديد عند إزالة القسطرة الوريدية وغيرها من الأجهزة الحادة والتخلص منها مباشرة في حاوية المواد الحادة، وينبغي تطهير الجروح وأماكن ثقب الإبرة وتضميدها بمواد مقاومة للماء، ويجب أن يتم سد جميع مخارج جسم الميت مثل الفم والأنف والشرج لمنع تسرب سوائل الجسم، وأن يلف جسم الميت باستخدام غطاء أبيض ثم يوضع في كيس بلاستيكي قوي ومقاوم للتسرب بحيث يكون مغلقاً عند تسليم الجثة، ويجب تنظيف العربة التي تحمل الجثة وتطهيرها بعد النقل.

وشدّدت الجهات الصحية على المنشآت الصحية، بضرورة تنظيف وتطهير الأسطح الملوثة بالدم حسب الإرشادات المتبعة في المؤسسات الصحية، مع التعامل بحذر مع الملابس والأغطية التي استخدمت أثناء الاعتناء بالميت، واتباع احتياطات الوقاية من العدوى ووضعها في كيس مغلق بإحكام تنقل فيه للمغسلة المخصصة، وأن تعقم المعدات المستعملة عن طريق جهاز (الأوتوكليف) أو يتم تطهيرها بمحاليل التعقيم الخاصة وفق سياسة المؤسسة الصحية.

ويجب نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف أو سيارة خاصة أعدت لهذا الغرض إلى منطقة الغسل المخصصة، ويجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الجثة أثناء النقل ارتداء ملابس الوقاية المناسبة وهي؛ ثوب طويل الأكمام مقاوم للماء، وقفازات، وقناع جراحي، مع ملاحظة أن السائق لا يحتاج إلى ارتداء ملابس واقية إذا لم يكن هناك اتصال مباشر مع جثة المتوفى، ويجب الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد ملامسة الجثة أو الأسطح المجاورة بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي، مع تنظيف مركبة النقل وتطهيرها قبل استخدامها مرة أخرى.

وقالت إنه يجب تحديد مغاسل محددة لغسل الموتى المصابين بـ«كوفيد-19» في كل منطقة على أن تكون جيدة التهوية ويتوافر فيها تجديد الهواء، ويجب أن يتم غسل الميت من قبل أشخاص مدربين على استخدام الملابس الواقية (القفازات، وثوب مقاوم للماء، وقناع جراحي مع نظارات واقية أو درع الوجه لحماية العيون)، وأن يقتصر حضور غسل الميت على شخصين فقط من العائلة مع الالتزام باستخدام الملابس الواقية، والوقوف على مسافة آمنة وعدم اللمس أو التقبيل. وأكدت الجهات الصحية على تغسيل الميت حسب الإجراءات الشرعية ويستثنى منها كل ما يؤدي إلى تطاير رذاذ أو سوائل أو إفرازات من جسم المتوفى، وتقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون الجثة أو الذين يحضرون مراسم الدفن واقتصار ذلك على أفراد العائلة المقربين فقط، كما ينبغي على القائمين على التغسيل مراعاة الاعتبارات الثقافية وضمان الحد من تعرض أفراد الأسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن، وينبغي ألا يشارك الأطفال أو كبار السن (أكبر من 60 عاماً) في تجهيز الجثة أو أي شخص يعاني أمراضاً أخرى كالأمراض التنفسية أو أمراض القلب أو السكري أو ضعف الجهاز المناعي، ويمكن للآخرين المشاهدة من مسافة متر واحد على الأقل دون لمس الجثة.

ونصت الشروط على التأكد من تنظيف وتطهير منطقة الغسل بعد الانتهاء، وأن يرتدي الأشخاص المكلفون بحمل الجثة وإنزالها في القبر أو المحرقة أو غير ذلك، قفازات وأن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون بعد نزع القفازات والانتهاء من إجراءات الدفن، وأنه لا داعي لإحراق متعلقات الشخص المتوفى أو التخلص منها ولكن ينبغي ارتداء قفازات عند مناولتها وتنظيفها بواسطة منظف ثم تعقيمها بمحلول يحتوي على الإيثانول بتركيز 70% أو على سائل التبييض بتركيز 1.0% (1000 جزء في المليون).

إدراج مرض «كوفيد-19» ضمن قائمة دليل كولون للتعامل مع جثث المتوفين بأمراض معدية.

تحديد مغاسل لغسل المتوفين بفيروس «كوفيد-19» في كل منطقة.

ينبغي ألا يشارك الأطفال أو كبار السن في تجهيز المتوفى.

يقتصر حضور غسل الميت على شخصين من العائلة مع استخدام الملابس الواقية.

غسل متعلقات المتوفى

ألزمت الجهات الصحية بغسل ملابس المتوفى ومتعلقاته الأخرى القماشية بماء ساخن تراوح حرارته بين 60 و90 درجة مئوية أو 14- 194 درجة فهرنهايت وصابون غسل الملابس، وإذا لم تتوافر غسالة الملابس الآلية، فيمكن نقع الألبسة في حوض كبير يحتوي على الماء الحار والصابون وتحريكها بعصا مع تجنب الرذاذ، وبعد الانتهاء، ينبغي تفريغ الحوض ونقع الألبسة بمحلول الكلور المركز بنسبة 05.0% لمدة 30 دقيقة، ثم غسلها بماء نظيف وتركها لتجف تحت أشعة الشمس.