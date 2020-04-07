اعتماد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

المصدر: دبي ■وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء.

يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب. وسيركز المجلس خلال المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية في الدولة.

وكان قد تم إنشاء «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة والرعاية الصحية والوقائية، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة.

- المجلس يركز على تطوير سياسات القطاع الصحي واقتراح تشريعات خاصة لتطوير الخدمات.