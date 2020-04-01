«الصحة» تعلن عن آخر مستجدات «كورنا» في الإمارات.. وطرق زيادة مناعة الجسم

المصدر: عمرو بيومي ـ أبوظبي

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإحاطة الدورية التاسعة، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم عقد الإحاطة الإعلامية إلكترونيا من دون حضور وسائل الإعلام حرصا على اتباع الإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظا في الوقت نفسه على سلامة وصحة المجتمع.

واستعرضت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت أكبر مختبر في العالم خارج الصين، بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية RT-PCR، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» في الدولة.

وأشارت إلى إطلاق الإمارات لمنصة «وقاية»، الإلكترونية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الإمارات، لافته إلى أن منصة وقاية تهدف أيضًا إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أية أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما تضم فريق وقاية التطوعي.

وأكدت الحوسني، أن الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة أفضل طرق زيادة مناعة الجسم، كما طالبت جميع المواطنين والمقيمين بالمشاركة في حملة عطاء في عملي وسلامة في بيتي.

كما أكدت أن الاجراءات الوقائية في الدولة يتم تحديثها بشكل مستمر وسريع طبقاً للمستجدات، وذلك عبر التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لتطبيق أية احترازات جديدة، حيث اتخذت وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، جملة من الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الإعلان عنها على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، والتي تهدف في مجملها إلى المحافظة على سلامة الموطنين والمقيمين، ووقاية المجتمع.