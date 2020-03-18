«بلدية دبي» تلزم المؤسسات الغذائية بـ8 ضوابط جديدة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت بلدية دبي جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة بثمانية ضوابط جديدة، أبرزها إلغاء البوفيهات المفتوحة، وعدم بيع أكثر من 50 وجبة في الطلبية الواحدة، وعدم السماح للزبائن بالوجود في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الأشخاص في المؤسسة الغذائية.

وطالبت البلدية في تعميم إلزامي إلى كل المؤسسات الغذائية بضرورة ألا تقل المسافة بين كل طاولة وأخرى عن مترين، والتركيز على زيادة عدد الطلبات الخارجية، مع اتباع إجراءات السلامة الغذائية، واستعمال الأكواب والأدوات ذات الاستخدام الواحد عند تقديم الأغذية والمشروبات، وفي المؤسسات التي يوجد بها غسالات الأواني الآلية، مستوفية شروط درجات الحرارة المطلوبة، يمكن استخدام الأطباق والأوراق العادية.

وشددت البلدية على ضرورة تنظيف وتعقيم الطاولات المستخدمة مباشرة بعد مغادرة الزبائن، وعدم السماح بدخول أي موظف أو زبون تظهر عليه أعراض الأنفلونزا، إضافة إلى إلغاء البوفيه المفتوح نهائياً.

وحذرت من مخالفة التعليمات السابقة، مؤكدة أنه ﺳﻴﺘﻢ متابعة كل المؤسسات ﻣﻦ ﺧﻼل فرق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام بها، وﺳﻴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟفة غيـﺮ الملتزمة وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء.