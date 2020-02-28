«الصحة» تبحث استثمار «الذكاء الاصطناعي» للارتقاء بالخدمات الصحية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تبحث وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستقبل الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتركيز على تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية، وأفضل ممارسات تقنيات التحول الرقمي المعتمدة في مشروعات الصحة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، الذي نظمته ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2020»، أخيراً.

ووفر المؤتمر فرصة لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية الصحية، وتعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وعرض أحدث تقنيات الابتكار في مجال الرعاية الصحية، والجمع بين الشركات الناشئة الناجحة، وعمالقة التكنولوجيا، والتركيز على التطبيقات العملية وأفضل الممارسات في المشروعات الناجحة.

وتضمن المؤتمر محاضرات حول استراتيجيات أتمتة قطاع الصحة، ودمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وعرضاً للقيمة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والابتكار في نظام الرعاية الصحية بالإمارات، بالإضافة إلى عقد محاضرات حول تأثير التحول الرقمي في جودة بيئة الرعاية الصحية، وسبل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية المستدامة، والأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بالنسبة للهيئات التنظيمية في القطاع الصحي.