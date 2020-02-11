إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية، وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها أخيراً. وبهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة ثماني حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم. وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس عن أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير جميع القدرات والإمكانات الوطنية.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.