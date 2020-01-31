سفارة الإمارات تدعو المواطنين إلى تأجيل رحلاتهم للصين

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

دعت سفارة دولة الإمارات في الصين جميع المواطنين إلى تأجيل كل رحلاتهم إلى الصين، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس التهاب الرئوي (كورونا)، الذي ينتقل بالعدوى عن طريق الإنسان أو الحيوان.

وأكدت السفارة، في تغريدات بثتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنها تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول كمية كبيرة من السوائل، داعية مواطني الدولة إلى ضرورة التواصل معها على الرقم +008613811447868.

وأشارت السفارة إلى أن فيروس «كورونا» الجديد ظهر بمدينة ووهان، في ديسمبر الماضي، وانتشر في المقاطعات الأخرى، وهو فيروس غامض ينتمي إلى فصيلة (B)، وينتقل هذا الفيروس عبر الكائنات الحية عن طريق السعال والعطس.