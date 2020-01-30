بالفيديو.. الإمارات تدعم بحوث اكتشاف دواء لـ"كورونا الجديد"

المصدر: وجيه السباعي ومروة سليم – دبي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات تساهم في توفير لقاح لفيروس "كورونا" عالمياً، من خلال دعم البحوث العلمية في دراسة العامل الجيني للفيروس، فضلاً عن توفير الدعم المالي لها، وذلك من خلال الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية G42.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، لـ " الإمارات اليوم " أن الدولة، تماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استعداد الإمارات لدعم الصين والمجتمع الدولي للتصدي لفيروس "كورونا"، تعمل على المساعدة في احتواء الفيروس وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم بحثياً ومالياً، من خلال الشركة الإماراتية G42.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بدورها في توفير الفحوصات، والكمامات، إضافة إلى دراسة العامل الجيني للفيروس، للتوصل إلى اللقاح المناسب للقضاء عليه.