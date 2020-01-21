«الصحة»: نراقب مستجدات «كورونا».. ولا حالات التهابات رئوية حادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الصحية ومنافذ الدولة، جميع أفراد المجتمع، إلى أنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس كورونا الجديد بالصين، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس، وأن الوضع لا يشكل خطراً على الصحة العامة حالياً.

وأكدت أنها، وبالتعاون مع الشركاء، تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع، حيث إن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي، والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ودراسة احتمالية دخول حالات مرضية إلى الدولة، والتأكد من الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للدولة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المعيارية عند اكتشاف حالات مرضية، وتبليغ السلطات الصحية قبل الوصول واتباع إجراءات استقبال الحالات ونقلها للمستشفيات المحددة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

- «الصحة» تدعو الجمهور إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاطلاع على نشرات الموقع الإلكتروني.