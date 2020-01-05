«السلامة الغذائية»: تسخين «الأطعمة المغلفة» ينقل المركبات الكيميائية إلى المستهلك

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خطورة استخدام رقائق الألمنيوم والتغليف الشفاف، عند تسخين الأطعمة داخل الأفران والميكروويف، موضحة أن هذه العادة قد تؤدي إلى هجرة بعض المركبات الكيميائية إلى الغذاء، نتيجة تحررها من رقائق التغليف جرّاء ارتفاع درجات الحرارة.

وشدّدت الدائرة -في حملة إرشادية أطلقتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على ضرورة تأكد المستهلك من استخدامه للمواد الغذائية قبل انتهاء فترة صلاحيتها المبيّنة على البطاقة الغذائية، والتأكد من نظافة وجفاف أماكن حفظ الأغذية، وابتعادها عن أشعة الشمس المباشرة، داعية إلى عدم تخزين المعلبات المفتوحة داخل المبردات.

وناشدت الهيئة المستهلكين بضرورة المحافظة على بطاقات المعلومات الغذائية الملصقة في المنتجات، والتأكد من عدم تكديس المواد الغذائية داخل رفوف التخزين، وتعرضها للتهوية بشكل جيد، مؤكدة أهمية تخزين الأغذية بشكل منفصل تماماً عن مواد التنظيف والكيماويات والمبيدات الحشرية.

وحذّرت الهيئة من وضع المواد الغذائية الساخنة أو الدافئة داخل المجمد، وكذلك من إعادة الأغذية إلى المجمد بعد تذويبها، لافتة إلى أهمية أن يقوم المستهلك بتجزئة الأغذية المراد حفظها في المجمد لضمان عدم تذويب كمية تفوق الحاجة، فيما شدّدت على أهمية تجنب فتح باب المجمد في حال انقطاع التيار الكهربائي، لكيلا يفقد حرارته، بجانب عدم استخدام الأكياس المستخدمة بالتسوق في تغليف وحفظ الأغذية.

وفي ما يتعلق بالطرق المثلى لحفظ المواد الغذائية الجافة، أفادت الهيئة بأهمية أن يكون مكان التخزين بارداً وجافاً وجيد التهوية، مع الحرص على عدم تخزين المواد الجافة على الأرض مباشرة، وترك مسافة كافية بين الأغذية المخزنة وجدران المخزن، والتأكد من تخزين المواد بعبوات محكمة الغلق والعزل، بحيث لا تتأثر بالماء أو الرطوبة.

وشددت على ضرورة التأكد من خلو مكان التخزين من أية بؤر للحشرات والقوارض، وابتعاد مكان تخزين الأطعمة الجافة عن المواد الكيميائية والمنظفات، إضافة إلى تجنب وجود الحيوانات الأليفة في أماكن تخزين الأطعمة.

10 خطوات لحفظ الأغذية بشكل آمن

حدّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 10 خطوات للتأكد من حفظ الأغذية بشكل آمن في البرادات، تشمل التأكد من أن درجة حرارة المبرد تكون دائماً أقل من 5 درجات مئوية، ووضع مقياس للحرارة في الرف العلوي للمبرد، ومراجعة درجة حرارة المبرد بشكل مستمر، وحفظ الأغذية النيئة تحت رفوف الأغذية الجاهزة، والحفاظ على ترك فراغات بين الأغذية المخزنة للسماح بمرور الهواء بشكل جيد. كما شملت النصائح الـ10 كذلك عدم تغليف رفوف المبرد برقائق الألمنيوم أو أية مواد أخرى من شأنها منع مرور الهواء، وتجنب فتح باب المبرد بشكل متكرر حتى لا تفقد البرودة، والحرص على تغطية الأغذية داخل المبرد بشكل جيد لتجنب التلوث العرضي، إضافة إلى عدم وضع المواد الغذائية سريعة التلف كالبيض والحليب بالقرب من باب الثلاجة، وأخيراً، التأكد دائماً من نظافة الثلاجة والتخلص من الأغذية التالفة بشكل فوري.