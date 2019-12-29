إزالة تضخم البروستات بتقنية «الثوليوم ليزر» في مستشفى دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

نجح مستشفى دبي في إجراء عملية جراحية لإزالة تضخم البروستات، باستخدام إحدى أحدث تقنيات العلاج بالليزر في العالم «الثوليوم ليزر»، التي أدخلتها هيئة الصحة أخيراً، ضمن خطتها لتطوير وتحديث قسم المسالك البولية في المستشفى.

وأكد استشاري جراحة المسالك البولية والروبوت، في مستشفى دبي، الدكتور ياسر السعيدي، لـ«الإمارات اليوم» أن التقنية الحديثة مكنت الأطباء من إجراء العملية بنسبة نجاح 100%، دون التسبب في فقدان كميات من دم المريض، إذ قللت نسبة الحاجة إلى نقل دم له إلى 5% بدلاً من الـ20% التي كان يحتاج إليها في الطرق التقليدية السابقة.

وشرح أن العملية كانت تجرى عن طريق الجراحة التقليدية لإزالة الجزء المتضخم، وكانت تستلزم بقاء المريض 10 أيام تحت المتابعة، إلى أن تطور الأمر بعد ذلك ليجري الأطباء الجراحة باستخدام السكين الكهربائي عن طريق المنظار، ويحتاج بين 20 و30% من المرضى الذين خضعوا لإزالة الورم باستخدام التقنية الحديثة إلى نقل دم بعد العملية، والبقاء بين ثلاثة وخمسة أيام تحت الرعاية.

وأضاف أن التقنية الجديدة تشكل ثورة على الطرق التقليدية، حيث تمكن الطبيب من إزالة التضخم، مهما كان حجمه، دون فقدان المريض للدم.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، من خلال عملها اليومي على خدمة الناس، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها دبي، لتأسيس نظام متكامل للرعاية الصحية، يتوافق في معاييره وحلوله الذكية والمبتكرة، مع أفضل النظم العالمية، ومع الاشتراطات التي تحكم الاعتمادات والاعترافات الدولية.