«خليفة التخصصي» يعالج سرطان الثدي بشريحة تُزرع في الصدر

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، الدكتور شانغ سوك سوه، أن المستشفى أجرى علاجاً تكميلياً لحالات سرطان الثدي المكتشفة، تضمن إعطاءهن جرعات كيميائية عبر شريحة تزرع في منطقة الصدر بالقرب من الورم، لتقليل المضاعفات الناجمة عن الجرعات الوريدية.

وقال سوه، خلال حملة سرطان الثدي التي نظمها المستشفى في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، إن «المستشفى أجرى عدداً كبيراً من الجلسات لمرضى سرطان الثدي من خلال جهاز ViewRay الذي أدخل لعلاج أمراض السرطان، منها سرطان الثدي، ضمن خدمات المستشفى، ما خفف عن كاهل المرضى وذويهم، إذ إنه يحد من عناء سفرهم للعلاج».

وأضاف أن المستشفى يتبنى مفهوم العلاج المحافظ لسرطان الثدي عن طريق استئصال كتلة الورم السرطاني مع المحافظة على نسيج الثدي السليم.

وكشف سوه أن عدد مراجعات عيادة سرطان الثدي في مركز طب وجراحة الأورام، بلغ نحو 8000 مراجعة، منذ افتتاح المستشفى في فبراير 2015.