إضافة لقاحات جديدة إلى تطعيمات طلبة مدارس أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي، ثلاثة تعاميم طبية، بشأن تحديث برنامج تحصين الأطفال وطلبة المدارس، شملت إلغاء جرعات واستبدال وإدراج جرعات لقاحات جديدة، وتسجيل وسحب جميع تشغيلات منتجين من دواء «جلمنتين فورت» المستخدم كمضادات للميكروبات والبكتيريا.

وأعلنت الدائرة أن مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لها، يقوم بتحديث برنامج التحصين دورياً استناداً إلى الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، والتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية الفنية الاستشارية للتحصين، مشيرة إلى تحديث برنامج التحصين الموسع بما في ذلك جداول تطعيمات الأطفال والمراحل الدراسية.

وأوضحت أن التحديثات شملت إعطاء ثلاث جرعات من لقاح المكورات الرئوية المرتبطة في عمر شهرين وأربعة أشهر، وستة أشهر، وتُلغى الجرعة الرابعة التي كانت تعطى في عمر 18 شهراً، واستبدال جرعة لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي والهيموفيليس إنفلونزا بـ«اللقاح الرباعي»، والتي تُعطى في عمر 18 شهراً بجرعة من اللقاح الذي يحتوي على (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي والهيموفيليس إنفلونزا ب وفيروس شلل الأطفال).

وتضمنت التحديثات التي شهدها برنامج التحصين الموسع، استبدال جرعة لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي (اللقاح الثلاثي البكتيري غير الخلوي)، والتي تُعطى في الصف الأول، بجرعة من لقاح (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي وفيروس الأطفال) «DTaP-Hib_IPV»، وإدراج لقاح المكورات السحائية رباعي التكافؤ (MCV4)، لجميع طلبة الصف الـ11، بالإضافة إلى إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي تساعي التكافؤ (HPV9) لطلبات الصف الثامن.

وأشارت الدائرة إلى استمرار إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي رباعي التكافؤ (HPV4)، لطالبات الصف الـ11، لثلاثة أعوام دراسية على التوالي 2019/‏‏‏‏‏‏‏2020 و2020/‏‏‏‏2021 و2021/‏‏‏‏2022، مع ضرورة تسجيل جميع التطعيمات التي يتم إعطاؤها عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتطعيمات المتوافر على موقعها الرسمي، لافتة إلى ضرورة التبليغ في حال الاشتباه بحالات الآثار الجانبية للتطعيم عبر النظام الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية الناتجة عن التطعيم (AEFI).

فيما أعلنت الدائرة عن تعليق تسجيل وسحب جميع تشغيلات المنتجين Julmentin Forte 312mg/‏‏‏‏5ml & Julmentin 156mg/‏‏‏‏5ml Oral Suspension، والمستخدمين كمضادات للميكروبات والبكتيريا، والمصنعين من قبل شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، ومسجلين لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد التأكد من عدم تطابق المنتجين مع المواصفات المعتمدة.

اعتماد المختبرات الطبية

ألزمت دائرة الصحة في أبوظبي، جميع المختبرات الطبية بالحصول على الاعتماد وفقاً للمواصفة الدولية (iso15189)، الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية والمتطلبات الفنية الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، وفي سبيل دعم تحقيق المؤشر الوطني الخاص بزيادة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد، بما في ذلك المختبرات الطبية وأقسام المختبرات الطبية في المنشآت الصحية العاملة بإمارة أبوظبي.