7000 مواطن يشاركون في دراسة «مستقبل صحي للإمارات»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أن إجمالي المتطوعين المواطنين في الدراسة البحثية التي تجريها لدراسة أسباب الأمراض المزمنة المتعلقة بنمط الحياة بين المواطنين «مستقبل صحي للإمارات»، بلغ 7 آلاف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك خلال توقيع «أبجون»، التابعة لشركة «فايزر» العالمية للأدوية، مذكرة تفاهم مع الجامعة في مجال التعاون في المبادرات الصحية الحيوية.

وتعد دراسة مستقبل صحي للإمارات أول دراسة مستقبلية تقدم أدلة علمية للعوامل المسببة للأمراض المزمنة في الإمارات. كما أن لها دوراً مهماً في تطوير سبل الوقاية من الأمراض، خصوصاً وأن مرض القلب هو السبب الأول للوفاة في دولة الإمارات، وأن 1 من كل 5 مواطنين مصاب بداء السكري، و65% من سكان الدولة يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. وأكدت الجامعة أنه بدءاً من غد الأول من أكتوبر، سيتم تسجيل المتطوعين من هيئة الصحة دبي، حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والهيئة.