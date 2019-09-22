«صحة دبي» تطلق «برنامج زمالة صحة الأم والطفل»

المصدر: دبي - وام

أطلقت هيئة الصحة بدبي «برنامج زمالة صحة الأم والطفل»، الذي يعد أحد أهم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة عالمياً التي تنفذها الهيئة لتعزيز خبرات كوادرها الطبية المواطنة، وزيادة قدراتها لمواكبة المستجدات السريعة على مستوى العلوم الصحية والتقنيات الحديثة والممارسات المهنية المتطورة.

يأتي البرنامج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والكلية الإيرلندية للممارسين العامين (ICGP)، بهدف دعم مهارات المواطنين المتخصصين في القطاع الصحي في دبي، خصوصاً طب الأسرة، وتوفير فرص التدريب والتطوير المتنوعة والمعتمدة دولياً، ولاسيما المتصلة بالمهارات السريرية لصحة الأم والطفل، في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة للهيئة.

وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، لدى إطلاقه البرنامج من مقر مركز الابتكار التابع لـ«صحة دبي»، بحضور مسؤولين في الهيئة والكلية الإيرلندية، أن برنامج زمالة صحة الأم والطفل يمثل إضافة مهمة لمجموعة برامج التمكين التي تستهدف إكساب الكوادر الطبية المواطنة المزيد من المهارات والتجارب والخبرات التي تساعدهم على الابتكار وتطوير أساليب الوقاية والعلاج، بما يصب في مصلحة المجتمع وخدمة أفراده والمتعاملين مع منشآت الهيئة الطبية.

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة وديعة الشريف، أن البرنامج نتاج تعاون واتفاقية شراكة ممتدة لثلاث سنوات، تستهدف بناء كادر طبي إماراتي متخصص في طب الأسرة.