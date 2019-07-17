بلدية دبي تحظر استخدام الورد الطبيعي في الأغذية والمشروبات

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي حظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الأغذية والمشروبات، سواء كانت للتزيين، أو لإضافته ليكون جزءاً من المادة الغذائية.

وأعربت في تعميم أصدرته أخيراً عن أملها في تقيد كل المؤسسات الغذائية بهذا الأمر، مشيرة إلى تعرّض المؤسسات المخالفة للمساءلة القانونية طبقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة المعمول بها في البلدية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الخاص بحظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الأغذية والمشروبات التي تقدم للجمهور، ولضمان جودة الأغذية المتداولة في دبي.